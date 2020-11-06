Son dakika! Karantina kuralına uymayan kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayan bir kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Bozkurt ilçesinde, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu Merkez Mahallesi Kastamonu Caddesi'ndeki evinde karantinaya alınan 55 yaşındaki Ş.T'nin karantina kuralını ihlal ettiği belirlendi.
Karantina süresinin bitmesine 4 gün kala ikametinden çıkan Ş.T, AFAD ekipleri tarafından KYK yurduna yerleştirildi.
Ş.T'ye 3 bin 150 lira idari para cezası da uygulandı.
- Kaynak: AA
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