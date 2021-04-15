DÜZCE KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN GEZMEYE ÇIKINCA YAKALANDI - Son Dakika

DÜZCE'de, karantinada olması gerekirken otomobiliyle gezmeye çıkan Olcay Karataş, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Olcay Karataş hastaneye götürülürken, ceza kesildi.

Düzce'de polis ekipleri Öztürkler kavşağında denetim yaptı. Polis, 81 EE 347 plakalı otomobilin uygulama noktasına yaklaşırken yavaşladığını fark etti. Durumdan şüphelenen polis, otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Olcay Karataş'ın yapılan sorgulamasında aile bireyleriyle birlikte kendisinin de koronavirüs tedavisi gördüğü ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sürücü otomobilden indirilmeden sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Olcay Karataş'ı ambulansa bindirerek Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olcay Karataş'a karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.