Son Dakika: Karantinadaki TBMM personeli hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM İnsan Kaynakları biriminde görevli İbrahim Sevgi, 4 Eylül'de rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Sevgi, durumunun hastaneye yatarak tedavi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle evine gönderildi. İbrahim Sevgi, dün ateşinin yükselmesi üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Şentop, hayatını kaybeden Sevgi için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Şentop mesajında, "Mesai arkadaşımız İbrahim Sevgi'yi Covid-19 sebebiyle, genç yaşta ve ani bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, çok acılı eşine, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, -