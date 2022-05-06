Son Dakika | Karapınar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Karapınar'da uyuşturucu operasyonu

06.05.2022 14:58
Son Dakika | Karapınar'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Karapınar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Karapınar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Reşadiye Mahallesi Besci yolunda devriye görevinde bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Bir süre sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında yanlarında 28 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Y. ve H.İ.İ adliyeye sevk edildi.

Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan H.Y, tutuklanırken, H.İ.İ serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Karapınar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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