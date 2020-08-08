Son dakika! Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Ulusoy, Buğday Pazarı esnafını uyardı - Son Dakika

Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, Buğday Pazarı esnafına Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri yerine getirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Ulusoy, beraberinde Başkanvekili Musa Diri ile Buğday Pazarı'nı ziyaret etti.

Pazar esnafıyla sohbet eden, salgından karşı tedbirlere ilişkin bilgi veren Ulusoy, "El ele verip bu görünmeyen düşmanla savaşacağız. Herkes birbirine yardımcı olmak zorunda. Maske, temizlik ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Mahallede komşular, çarşıda esnaflar birbirine destek olmalı. Vatandaş olarak bizler de kuralları ve önerileri dikkate almalıyız. 'Bana bir şey olmaz' deme hastalığını sona erdirmeliyiz. Topluma karşı herkesin sorumluluğu var." diye konuştu.

Buğday Pazarı esnafı da Başkan Ulusoy'a ziyareti ve ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.