Son dakika... Karasu'da çıkan yangında ev hasar gördü

Son dakika haberi: Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yalı Mahallesi 101. Sokak'ta bir sitedeki binada B.G. ve H.G. çiftine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zemin katta bulunan evden yoğun dumanların çıktığını gören sokak sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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