Son dakika! Karasu Jandarma Komutanlığı 2021 yılı asayiş verilerini paylaştı - Son Dakika

Karasu Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında gerçekleşen çok sayıda asayiş olayına müdahale etti.

Basınla paylaşılan olay ve şüpheli durum verilerine göre jandarma ekiplerince, ilçenin 34 mahallesini kapsayan geniş sorumluluk bölgesinde olaylara müdahalede bulunuldu.

Bu yıl 410'u asayiş, biri terör, 67'si kaçakçılık ve organize suç, ikisi göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, 7'si bilişim suçu, 325'i kabahatler kanununa muhalefet ve 105'i takibi gerektiren toplam 917 vaka gerçekleşti.

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmedi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yıl içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda, 22 kilo 517 gram kubar esrar, bin 44 kök kenevir, 362 gram kenevir tohumu, 105 gram metamfetamin ve 863 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun uyarınca gerçekleştirilen faaliyetlerde 21 tüfek, 16 tabanca ve bu silahlara ait 1245 mermi ele geçirildi.

Bu yıl aile içi ve kadına karşı şiddet suçunun işlendiği olaylara müdahale edildi, 121 kişi hakkında mahkeme tarafından önleyici ve koruyucu tedbir kararı alındı.

80 faili meçhul olayın 74'ü aydınlatıldı

Sorumluluk bölgesindeki 80 faili meçhul olaydan 74'ünün aydınlatıldığı çalışmalar kapsamında aranan 314 şahıs yakalandı.

Salgın kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan şahıslara yönelik toplam 715 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Sorumluluk bölgesinde meydana gelen 161 kazadan ikisi ölümlü, 96'sı yaralanmalı olarak kayıtlara geçerken, ekipler 113 bin 909 araç kontrolü yaptı, 2 bin 316 araca 1 milyon 324 bin 871 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince 2021 yılında toplam 9 bin 776 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Devriye faaliyetleri kapsamında 67 adli işlem uygulandı, 917 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı.