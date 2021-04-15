Son dakika... Karataş'taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika... Karataş'taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı

15.04.2021 20:00

Bir son dakika haberine göre Karataş'taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı Adana'nın Karataş ilçesinde hazine arazilerini yaklaşık 3 milyon lirayı bulan rüşvet karşılığı üçüncü şahıslara sattıkları iddiasıyla 2 kişinin tutuklandığı, aralarında muhtar H.

Karataş'taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde hazine arazilerini yaklaşık 3 milyon lirayı bulan rüşvet karşılığı üçüncü şahıslara sattıkları iddiasıyla 2 kişinin tutuklandığı, aralarında muhtar H.T ve 2 kişinin de adli kontrolle serbest kaldığı davanın detayları, tapelere yansıdı.

Dava dosyasına giren tapeler ve müşteki ifadelerinde, Jandarma tarafından operasyon kapsamında sorgusuna çağrılan vatandaşlara, nasıl ifade vereceklerine yönelik muhtarın telefonla verdiği taktiksel talimatlar da belgelendi.

Fiziki ve teknik takipten sonra elde edilen verilen ışığında Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Şubat'ta düğmeye bastığı operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. Karataş'ta ecri misil bedeli ödemeden devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı, Milli Emlak memurları, polis memurları ve görevden uzaklaştırılan Bebeli Mahallesi Muhtarı H.T'nin de aralarında bulunduğu çete üyelerin hazine arazilerini rüşvet karşılığı üçüncü şahıslara devrettikleri operasyonla ilgili tapeler, olayın gerçek boyutunu gün yüzüne çıkardı.

Görüşmelerde, açığa alınan muhtar H.T ve Karataş'ta Kaymakam'a korumalık yapmış olan polis memuru N.U ile yaptığı telefon görüşmesinde şu diyaloglar dikkat çekti:

"Polis Memuru N.U : "Boşver sen içeride şeyimiz var ya canını sıkma sen.

Muhtar H.T: Öylemi tamam abi. Onunla ilgili bir görüşeceğiz orada zaten seninle

Polis memuru N.U: İyi senin misafirin uçak bileti kesildi

Muhtar H.T: Hı

Polis memuru N.U: pazartesi uçağa bindiriliyor

Muhtar H.T : Tamam İnşallah

Muhtar H.T : İşi bitiyor mu pazartesi ?

Polis Memuru N.U : Pazartesi okey yazsısı geliyor. Muhtemelen pazartesi akşam yada Salı ilişiğini keser

Muhtar H.T: onun takibini yap baba sen kurtulalım o işten

Polis memuru N.U: Üç beş kuruş da bana bir harçlık at. ya durumum hiç yok.

Muhtar H.T: Ayarlarız.

Muhtar H.T: Sen o işin takibini yap

Polis Memuru N.U: Bileti alınıp uçağa bindirilecek işte tercih ettiğin bir ilçe var mı ?

Muhtar H.T: Neresi olursa olsun gitsin neresi olursa olsun.

Polis Memuru N.U: Doğu mu? Batı mı?

Muhtar HT: Doğu, doğu, doğu, batı olursa tekrar bu aralara çıkar gelir

Polis Memuru N.U: tamam reis. Dosyasına bir bakayım. Doğusu bitmiş mi bitmemiş mi? Ona göre hareket edelim

Muhtar H.T: Hallettiğin dakika hatta saniye diyeyim dakika değil

Muhtar H.T: 140 yazmışsın yüz kırk yazmışsın o ne ?

Polis Memuru N.U: Arttırdılar

Muhtar H.T: O zaman biz bir şey demedik onlar da duymadı. Boşver o zaman. Kapat gitsin.

Polis memuru N.U: Konuyu mu ?

Muhtar H.T : He. Yüz kırk müz kırk ne, demedik ya. Kimden alıp kime vereceğiz.

Polis memuru N.U: Dedin 4 muhtar var. Sen dedin ya muhtarım

Muhtar H.T : Abi 4 muhtar var. Adam başı yirmişer lira alırım dedim. He ne alabilirsek oda yirmişer lira alırım. Yüz kırk müz kırk

Polis memuru N.U: İyi tamam Hakan abi. Tamam tamam".

Paralar "köye yardım" adı altında toplanmış

Köyden bir vatandaşın davada kapsamında verdiği paralar nedeni ile muhtar H.T'den şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Jandarmanın kendini çağırması üzerine muhtar H.T ile arasındaki konuşmada muhtarın verdiği talimatlar dikkat çekti. Görevden alınan muhtar, arazisi olan vatandaşa "Abi, yukarıdan mukarıdan değil. Sen o parayı köye yardım olarak yaptın. Orada yer vardı" dediği kayıtlara yansıdı.

Anız cezasına muhtar talimatlı itiraz

Dosyada yer alan tapelerde muhtar H.T'yi arazinde anız yakılmasından dolayı cezai işlem uygulanan vatandaş arayarak:

Muhtar HT: Ceza geldi size

Vatandaş: Tebligat geldi

Muhtar H.T : Adana İdare mahkemesi bakar buna. Adana idare mahkemesine dilekçe vereceksin

Vatandaş: tamam öyle yaparım

Muhtar H.T: Hiç olmazsa ödemeni durduruyor. 3 sene, 4 sene, 5 sene sürer. Hiç olmaz ise faizi olmaz. Ödeyecek olursan da 5 sene sonra ödersin

Vatandaş. Tamam

Muhtar H.T: Hatta hatta diyeceksin ki sadece biz değil yakmadığımız halde bir sürü kişilerde bu iş oldu bizden haraç istedi. Biz de vermeyince diğer köylerde de var. Bize böyle böyle milletin arkasından yazdığı cezayı yolluyor diyeceksin. Bunu da ekle altına. Sadece sen değilsin diğer köylerden para toplamışlar. Para aldıkları halde yazıp yollamışlar"

"Devlete verilen ecri misil bedelinde indirim adında rüşvet iddiası"

Dosyada yer alan bir arsa sahibi vatandaş ise telefon tapelerine yansıyan görüşmeler şöyle:

"Muhtar H.T : Şöyle diyeyim, ben sana yanlış anlama. Pilava dökülen yağ araya gitmez. Ben sana öyle diyeyim, ben yoksa karışmam. Beni ilgilendiren bir şey yok. Ben açık konuşayım adamın şeyine bak ta 30'dan kaça çektiler. Aynısı senin de başına gelecek"

Vatandaş: Evet

Muhtar H.T: Bu sektör böyle, bu sektör böyle".

Son dakika... Karataş'taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika... Karataş'taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika... Karataş'taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika... Karataş'taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı

Karataş, Rüşvet, Muhtar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Karataş'taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


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