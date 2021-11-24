Karatay Belediyesi, sağlık yatırımlarına ilçeye kazandıracağı yeni tesisle devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin neye ihtiyacı varsa belediye olarak hazır olduklarını belirtti.

Kılca, bu kapsamda Karakulak Mahallesi'ne kazandırılacak Aile Sağlığı Merkezi'nin temelinin yakın zamanda atılacağının bilgisini paylaştı.

Yeni projenin hayırlı olmasını temenni eden Kılca, şunları kaydetti:

"Daha önce yapımını tamamlayarak sağlık müdürlüğümüze teslim ettiğimiz aile sağlığı merkezlerimiz, ilçemizin gelişmesine ve hemşehrilerimizin daha modern sağlık hizmeti almasına vesile oldu. Önümüzdeki günlerde Karakulak Mahallemizde temelini atacağımız Karakulak Aile Sağlığı Merkezi'nin de buna katkı sunacağına inanıyoruz."

Açıklamada sağlık merkeziyle ilgili, "1100 metrekarelik inşaat alanına sahip olan ve toplamda 4 milyon 400 bin liraya mal olacak Karakulak Aile Sağlığı Merkezi, 5 doktor odası, 5 hemşire odası, gebe izleme odası, aşı bebek izleme odası, tıbbi müdahale odası, laboratuvar ve çok amaçlı salondan oluşacak." bilgilerine yer verildi.