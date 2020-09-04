Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde 2020-2021 futbol sezonunda Kars'ı temsil edecek olan Yol Spor'u Karayolları Bölge Müdürlüğü, 'Ligden çekme' kararı alarak ligden çekti.
Daha önce her tülü desteği veren kurulduğu ilk yılda grubunu şampiyon olarak bitiren, yapılan kura çekimiyle BAL Ligi'ne katılmaya hak kazanan Yolspor'un Karayolları yönetiminin almış olduğu kararla ligden çekmesi kentte üzüntüyle karşılandı. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:30 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Son Dakika | Karayolları Bölge Müdürlüğü Yolspor'u BAL Ligi'nden çekti - Son Dakika Spor