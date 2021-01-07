Son dakika haberleri: Kardak'ta sıcak saatler - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kardak'ta sıcak saatler

07.01.2021 23:02

Son dakika gelişmesine göre Bodrum'a 2,5 mil uzaklıkta bulunan Kardak kayalıklarında dün yaşanan gerginliğin ardından bölgeye 1 savaş gemisi ve 1 hücum botu gönderildi.

Bodrum'a 2,5 mil uzaklıkta bulunan Kardak kayalıklarında dün yaşanan gerginliğin ardından bölgeye 1 savaş gemisi ve 1 hücum botu gönderildi. Gece gündüz devriye nöbetini sürdüren sahil güvenlik botları bölgede kuş uçurtmazken, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin kendi kara sularında beklediği görüldü.

Dün öğle saatlerinde Gümüşlük Mahallesi'ne 2.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına gelmek için Leros ve Kilimli adalarından hareket eden Yunan balıkçılar kendilerine ait sulardan Kardak kayalıklarına geçmeye çalıştı. Yunan sahil güvenlik botunun eşlik ettiği balıkçıları bölgede devriye gezen Türk sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıklarına iki mil kala Yunanlı balıkçıları ve sahil güvenliği durdurdu. Türk kara sularına giren Yunan askerleri, Türk askerlerinin sahil güvenlik botlarıyla üzerlerine gitmesi sonucunda kendi bölgelerine geri çekildi.

2 savaş gemisi Kardak kayalıklarında

Olayın ardından bölgeye gelen bir savaş gemisi ve bir hücum botu Kardak kayalıkları yakınlarında beklemeye başladı. Devriye görevini sürdüren sahil güvenlik botları ise Kardak kayalıkları ve çevresinde kuş uçurtmuyor.

Yunan askerleri bölgede

Türk kara sularına giren Yunan sahil güvenlik ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren 4 sahil güvenlik botu ile kendi kara sularında bekleyişe geçti. Kardak kayalıkları açıklarının sağ tarafında 1 Yunan botu beklerken, sol tarafından ise 3 Yunan sahil güvenlik ekibinin beklediği görüldü. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Kardak'ta sıcak saatler
Son dakika haberleri: Kardak'ta sıcak saatler
Son dakika haberleri: Kardak'ta sıcak saatler
Son dakika haberleri: Kardak'ta sıcak saatler

Sahil Güvenlik, Savaş Gemisi, Bodrum, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri: Kardak'ta sıcak saatler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2020'nin en popüler kadın oyuncuları açıklandı! Listede sürprizler var Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti Son Dakika: Trump'ın kabinesinden ilk istifa! Ulaştırma Bakanı Elaine Chao görevini bıraktı Gizli tanıktan 6-8 Ekim olayları itirafı: KCK'dan Demirtaş'a sokaklara çıkma talimatı verildi DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü Boğularak öldürüldüğü anlaşılan Aleyna Çakır'ın babası: Evladınızın toprağını kokladınız mı? ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak
Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a uyarı: Topu rakibe bırakırsan şampiyon olamazsın Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a uyarı: Topu rakibe bırakırsan şampiyon olamazsın         
22:56
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Mesut Özil, transferi önümüzdeki günlerde netleşir Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Mesut Özil, transferi önümüzdeki günlerde netleşir         
22:02
Apartman girişinde çıkan yangında can pazarı yaşandı Apartman girişinde çıkan yangında can pazarı yaşandı         
21:56
Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum         
21:50
Karı-koca, 6 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Karı-koca, 6 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
21:32
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi         
20:29
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı         
16:42
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 23:18:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Kardak'ta sıcak saatler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei