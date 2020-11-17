Son Dakika | Kardeşini öldürüp Nahcıvan'a kaçan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika | Kardeşini öldürüp Nahcıvan'a kaçan şüpheli tutuklandı

17.11.2020 15:29
Son Dakika | Kardeşini öldürüp Nahcıvan'a kaçan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: IĞDIR'ın Aralık İlçesinde miras yüzünden tartıştığı kardeşi Hüseyin Tazegün'ü (46) öldüren ve kaçtığı Nahcıvan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen İman Tazegün (55) tutuklandı.

IĞDIR'ın Aralık İlçesinde miras yüzünden tartıştığı kardeşi Hüseyin Tazegün'ü (46) öldüren ve kaçtığı Nahcıvan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen İman Tazegün (55) tutuklandı.

Olay, 12 Kasım akşamı, Aralık ilçe merkezinde meydana geldi. Ankara'da yaşayan emekli memur İman Tazegün, ölen babasından kalan mirası paylaşmak için ilçeye geldi. 6 dönümlük arazinin kime ait olduğu konusunda iki kardeş anlaşamayınca İman Tazegün, arazideki eski kayısı ağaçlarını kestirmek istedi. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma, kardeşlerin yakınlarının araya girmesiyle sonlandı. Ancak aynı günün akşamında, iki kardeş arasında yeniden çıkan tartışmada Hüseyin Tazegün kardeşini tabanca ile öldürdü. Evli ve 3 çocuk babası olan Tazegün, olay yerinde hayatını kaybetti.Otomobiliyle olay yerinden kaçan İman Tazegün, 37 kilometre uzaklıktaki Dilucu Sınır Kapısı'nda aracını park ederek Nahçıvan'a gitti. Polis, İman Tazegün'ü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Nahcıvan'da yakalanan İman Tazegün, Türk polislerine teslim edildi. İman Tazegün ilk sorgusunda, kardeşinin kendisine saldırdığını, korumak için ateş etmek zorunda kaldığını söyledi. İman Tazegün, bugün Aralık ilçesinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu.


Son Dakika | Kardeşini öldürüp Nahcıvan'a kaçan şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Kardeşini öldürüp Nahcıvan'a kaçan şüpheli tutuklandı

Türkiye, Aralık, Ankara, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kardeşini öldürüp Nahcıvan'a kaçan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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