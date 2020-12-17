Son dakika: Kardeşini ve yeğenini öldürüp, yengesini yaralayan sanığa ömür boyu ile 33 yıl hapis - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, miras nedeniyle kavga ettiği kardeşi İnam (55) ile yeğeni Muhammet (30) Topçu'yu öldürdüğü ve yengesi Pakize Topçu'yu (50) yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kenan Topçu (62), ömür boyu hapis ile 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Kenan Topçu, duruşmada, "Keşke mal, mülk onların olsaydı da bunlar olmasaydı. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Olay, 20 Nisan'da, Çaycuma'ya bağlı Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dedelerinden kalan araziye yıllar önce ev yapan 2 kardeşin arası, miras yüzünden bozuldu. Kardeşler, üzerinde evlerinin bulunduğu arazi nedeniyle mahkemelik oldu. Olay günü ise 2 kardeş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kenan Topçu, evlerinin önünde kardeşi İnam Topçu, yengesi Pakize Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu'ya av tüfeğiyle ateş etti. İnam Topçu ve oğlu Muhammet Topçu, hayatını kaybetti, yaralanan Pakize Topçu ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.