Son Dakika | Kardiyologlar sanal platformda 3 gün süren kongrede güncel konuları tartıştı - Son Dakika

Son Dakika | Kardiyologlar sanal platformda 3 gün süren kongrede güncel konuları tartıştı

Son dakika sağlık haberine göre Kardiyovasküler Akademi Derneğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sanal platformda gerçekleştirilen Kardiyovasküler Akademi Dijital 2020 Kongresi tamamlandı.

Son Dakika | Kardiyologlar sanal platformda 3 gün süren kongrede güncel konuları tartıştı, System.String[]

Kardiyovasküler Akademi Derneğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sanal platformda gerçekleştirilen Kardiyovasküler Akademi Dijital 2020 Kongresi tamamlandı.

Prof. Dr. Oktay Ergene ve Prof. Dr. Ömer Kozan'ın liderliğini yaptığı derneğin, Türkiye'nin öncü kardiyologları ve çok sayıda kardiyoloji uzmanının katılımıyla düzenlediği kongre 3 gün sürdü.

Alanla ilgili güncel konuların tartışıldığı kongreye, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Özlem Arıcan Özlük başkanlık etti.

AA muhabirine kongre hakkında bilgi veren Özlük, "Türkiye'nin ilk dijital kardiyoloji kongresi" olma özelliğine sahip e-kardiyoloji kongresinin ülke için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Özlük, kongrenin kardiyoloji akademi camiasına farklı bir soluk getirdiğini anlattı.

Türk hekimleri olarak öğrenme ve öğretme sevdalarından asla vazgeçmediklerini vurgulayan Özlük, "Pandemiden çok etkilenmekle birlikte umutsuzluğu seçmedik ve bilimselliğimizi koruyarak, üst düzey teknoloji imkanlarını kullanarak, genç kardiyoloji hekimlerine ulaştık. Kardiyoloji alanındaki tüm yenilikleri ve tartışmalı konuları usta hocalarımız ve genç akademisyenlerle tartıştık. Bu duruşumuzla da genç arkadaşlarımıza örnek olmak ve moral olmak istedik."

Özlük, zengin ve bilimsel içerikle desteklenen bu sanal kongrede, sempozyumlar, bilgi güncellemeleri, günlük uygulamadaki gelişmeler, vaka üzerinde görüşler, girişimsel kardiyoloji gibi farklı başlıklar altında toplantılar gerçekleştirildiğini aktardı.

Kongrenin, yabancı hekimlerle yürüttüğü uluslararası kongresinin de benzer tarihlerde tüm dünyadan katılımlarla gerçekleştiğini bildiren Özlük, şunları kaydetti:

"Kongrede en dikkat çekici konulardan biri de Prof. Dr. Mehdi Zoghi yönetiminde, ilerleyen beslenme konusuydu. Kardiyologlar, aralıklı açlık, ketojenik diyet ve taş devri diyetlerin olumlu ve olumsuz noktalarını detaylı tartıştı. Özellikle aralıklı açlığın kardiyak sistem üzerinde olumlu yönlerinin olacağının, ketojenik diyeti ise uzun dönemli uygulayan kişilerde kan kolesterol düzeylerinin bozulabileceğinin altı çizildi."

Kardiyoloji bölümü, Türkiye, Kongre, Kozan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 20:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Kardiyologlar sanal platformda 3 gün süren kongrede güncel konuları tartıştı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Depreme markette yakalanan müşteri elindeki ürünleri bırakarak kaçtı Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına "photoshop" yaptığı ortaya çıktı         
23:40
"Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor         
22:25
Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı         
22:13
Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu         
21:30
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi         
20:13
Songül Karlı, Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı         
19:19
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 02:41:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Kardiyologlar sanal platformda 3 gün süren kongrede güncel konuları tartıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei