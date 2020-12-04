Son dakika: Karesi'de Kovid-19 görülen apartmanlar ilaçlanıyor - Son Dakika

Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vaka tespit edilen apartmanlardaki ortak alanlarda dezenfekte çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele belediye ekipleri temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede, vaka tespit edilen apartmanlarda dezenfeksiyon yapan ekipler, apartmanlardaki asansörden, kapı girişlerine, merdiven boşluklarından, bina otoparklarına kadar tüm ortak alanları ilaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, virüsle mücadelede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Orkan, "Bunun yanında kamu kurum ve kuruluşlarımızda da dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde karantinadaki vatandaşlarımıza desteklerde de bulunuyoruz." ifadesinde bulundu.