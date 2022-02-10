Afyonkarahisar'da sipariş verdikleri zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 bin liralık zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.
F.A. ve E.Ö. internetten verdikleri motosikleti almak için sahibiyle telefonda görüşerek anlaştı.
Motosikleti görmek isteyen şüpheliler, satıcıyla 4 bin 500 liraya pazarlık yaptıkları sırada aracı çaldı.
Şikayet üzerine inceleme yapan ekipler, aynı kişilerin dün de 9 bin liralık zeytinyağının parasını ödemeden kaçtıkları kaydedildi.
F.A ve E.Ö. belirlenen adreste yakalandı.
Kaynak: AA
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