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Afyonkarahisar'da sipariş verdikleri zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sipariş verdikleri zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı

10.02.2022 15:02
Afyonkarahisar'da sipariş verdikleri zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 bin liralık zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 bin liralık zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

F.A. ve E.Ö. internetten verdikleri motosikleti almak için sahibiyle telefonda görüşerek anlaştı.

Motosikleti görmek isteyen şüpheliler, satıcıyla 4 bin 500 liraya pazarlık yaptıkları sırada aracı çaldı.

Şikayet üzerine inceleme yapan ekipler, aynı kişilerin dün de 9 bin liralık zeytinyağının parasını ödemeden kaçtıkları kaydedildi.

F.A ve E.Ö. belirlenen adreste yakalandı.

Afyonkarahisar'da sipariş verdikleri zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı

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Türk Lirası, Motosiklet, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da sipariş verdikleri zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sipariş verdikleri zeytinyağının parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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