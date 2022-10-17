Olayla ilgili olarak ev sahibi gözaltına alınırken, bahçede bulunan kenevir bitkisine de el konuldu.

Kargı'da bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, bahçede ekili şekilde 4 çuval kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Çorum, Kargı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Kargı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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