Bolu'da iki kargo aracında 1,2 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Bolu'da iki kargo aracında 1,2 ton kaçak tütün ele geçirildi

07.07.2022 10:43
Bolu'da iki kargo aracında 1,2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde iki kargo aracında kaçak 1,2 ton tütün, 9 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 bin 860 puro ele geçirildi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde iki kargo aracında kaçak 1,2 ton tütün, 9 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 bin 860 puro ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Dörtdivan ilçesinde iki kargo aracında arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen 1 ton 200 kilogram tütün, 84 bin elektronik sigara likiti, 9 bin 600 doldurulmuş makaron ve 2 bin 860 puro ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da iki kargo aracında 1,2 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da iki kargo aracında 1,2 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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