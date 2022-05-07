Son dakika! Karı-koca kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen karı-koca kavgasında eşi tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı.

Olay, Cuma Mahallesi 209 sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. ve karısı E.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Karısı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan D.B. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. D.B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kocasını bıçakla ağır yaralayan E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN