Karı-koca sobadan sızan gazdan öldü, çocukları tedavi altında - Son Dakika

Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen bir çift hayatını kaybetti. Atay çiftinin 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Isınmak için soba yakan aile fertleri, bir süre sonra fenalaştı. Yardıma gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler sobanın sızan gazından dolayı zehirlenen, Bereket Atay (40) eşi Hatice Atay (35) ve 3 çocuğu tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Bereket ve eşi Hatice Atay sobadan sızan gaz nedeniyle kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Çocuklarının tedavisi ise devam ediyor.

(İHA)