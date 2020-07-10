12. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlerinde ve sonrasında turizm, turizmde sosyal mesafe temasıyla gerçekleştirilecek.

Anatolia Turizm Akademisi'nce düzenlenen ve teması 13 farklı ülkeden 42 kişinin toplam 84 önerisi arasından belirlenen yarışma, bu yıl da yetişkinler ile genç kategorilerinde yapılacak.

Yarışma Koordinatörü Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak, Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın dünya karikatür camiasında Türkiye'nin sanat yönüyle tanınmasına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Yarışmanın ana sponsoru Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat da 2014'ten bu yana farklı alt temalarla düzenlenen yarışmadaki her bir konunun önemli olduğunu kaydetti.

Yarışmada, yetişkinler kategorisinde Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın başlatıcılarından Prof. Atila Özer adına da bir ödül veriliyor.

Dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra tatil imkanının da sunulduğu yarışmanın başvuruları, 31 Aralık'ta sona erecek.

Ön değerlendirme jüri toplantısı 23 Ocak 2021, finale kalan eserlerin ilanı 1-9 Şubat 2021, sonuçların duyurulması 2021'in nisan ayında planlanıyor.

Yarışma, Kovid-19 günlerinde ve sonrasında turizm, turizmde sosyal mesafe temasıyla yapılacak.