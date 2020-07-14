Son dakika... Karikatüristten 15 Temmuz çizgi romanı - Son Dakika

Son dakika... Karikatüristten 15 Temmuz çizgi romanı

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da, karikatürist Erbil Işın (60), 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde, hazırladığı çizgi romanı tamamladığını açıklayarak, bu eserin gelecek nesillere aktarılmasını için ilkokullarda ücretsiz dağıtılmasını istediğini bildirdi.

ADANA'da, karikatürist Erbil Işın (60), 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde, hazırladığı çizgi romanı tamamladığını açıklayarak, bu eserin gelecek nesillere aktarılmasını için ilkokullarda ücretsiz dağıtılmasını istediğini bildirdi.

Evinin bir bölümünü resim atölyesine çeviren Erbil Işın, 15 Temmuz darbe girişiminde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kahramanlığından etkilenerek, o gece yaşananların karikatürünü çizmeye başladı. Erbil Işın, darbe gecesi yaşanan olayları 2016'da 100 sayfalık çizgi roman haline getirdi. Hain darbe girişimini anbean kitaplaştırdığı söyleyen Işın, "Meclisin ve vatandaşların uçaklarla bombalanması ve Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi beni derinden etkiledi. O geceyi hatırlayınca hala  üzülüyorum. Bu kitabı hazırlamamdaki en büyük amaç, gelecek nesillere yaşananları aktarmak. Bu kitabın ilkokullarda ücretsiz dağıtılmasını arzu ediyorum" dedi.Işın, hazırlamış olduğu eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderdiğini sözlerine ekledi.

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Ömer Halisdemir, Erbil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:11 Kaynak: DHA

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