Son dakika... Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti - Son Dakika
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Son dakika... Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti

22.03.2022 13:35
Son dakika... Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti

Son dakika habere göre Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi, 4 çocuk annesi karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak yaralayıp hastanelik etti.

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi, 4 çocuk annesi karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak yaralayıp hastanelik etti. Saldırgan koca, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Naseer M.I.A.S.(45) evlerinde tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Noor H.M.A.A.'ya (36) önce bıçakla daha sonra da makasla saldırarak yaraladı. Yaralı kadın ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yabancı uyruklu koca ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika... Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti
Son dakika... Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti
Son dakika... Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti
Son dakika... Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti
Son dakika... Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti
Son dakika... Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti
Son dakika... Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti

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Şüpheli konteyner nakliyatı Şüpheli konteyner nakliyatı

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti - Son Dakika


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