Üye Girişi
Son Dakika | Karısını öldüren koca tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika | Karısını öldüren koca tutuklandı

14.12.2021 09:44
Son Dakika | Karısını öldüren koca tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Adana'da eşini öldüren koca tutuklandı.

Adana'da eşini öldüren koca tutuklandı. Zanlının tartışma sırasında eşinin, "öldürmezsen adam değilsin" dediği için pompalı tüfekle öldürüp polise teslim olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde 13 Aralık günü meydana geldi. İddiaya göre, 16 Ekim 2015'te evlenen Nazik (28) ve Ömer Sancar (27) çifti arasında çocuk sahibi olamadıkları için sık sık tartışma çıktı. Eşiyle anlaşmazlık yaşayan Nazik Sancar, geçtiğimiz Ekim ayında evi terk ederek ailesinin yanına döndü. Bunun üzerine Ömer Sancar'ın, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunduğu, dayısı tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Çift, 4 gün önce barışınca Nazik Sancar, yeniden eşinin yanına döndü. Pazar günü saat 21.30 sıralarında Sancar çifti yine çocuk sahibi olamadıkları için tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfekle eşi Nazik'e 5 el ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içerisinde yere yığıldı. Ömer Sancar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Eşimi öldürdüm. Evdeyim" diyerek kendisini ihbar etti.

Katil zanlısı Ömer Sancar, adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Nazik Sancar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada, Ömer Sancar'ın cinayeti işlediği pompalı tüfeği eşinin yanına bıraktığı ve ekiplerin gelmesini beklediği öğrenildi. Evde yapılan incelemenin ardından Nazik Sancar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kızı Nazik Sancar'ın cenazesini teslim almaya ailesi Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesinde toprağa verdi.

Emniyete götürülen Ömer Sancar'ın ifadesinde, eşiyle sürekli tartıştıklarını belirterek, "Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Ona bağırdım ve içeri gitmesini söyledim. Bana, 'Sen ancak böyle bağırırsın' dedi ve gitti. İçeride konuşmaya devam edince 'Sus, yoksa seni öldürürüm' dedim. Eşim de 'Öldürmezsen, adam değilsin' dedi. Çok sinirlendim ve evdeki tüfeği ateşledim. Sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Sancar, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildiği sırada gazetecilere, "Üzerime çok geldi. Benim parayla işim yok" dedi.

Adliyeye sevk edilen Sancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Sancar'ın, oturdukları apartmanda 6 dairesinin olduğu, 3'ünü kiraya verdiği öğrenildi. - ADANA

Son Dakika | Karısını öldüren koca tutuklandı
Son Dakika | Karısını öldüren koca tutuklandı

Çukurova, 16 ekim, Aralık, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Karısını öldüren koca tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

At yarışında korkunç kaza! Mecburen ötenazi yapıldı 09:41 At yarışında korkunç kaza! Mecburen ötenazi yapıldı
Vatandaş ucuz gıda bulmak için hal kapılarını aşındırıyor! 09:38 Vatandaş ucuz gıda bulmak için hal kapılarını aşındırıyor! Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 19:26 Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı 17:32 Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 17:02 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı

Son Dakika Haberleri
09:38 Vatandaş ucuz gıda bulmak için hal kapılarını aşındırıyor!
09:38 Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş
09:34 Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir
09:23 Meteoroloji'nin güncel hava raporu açıklandı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağacak
09:19 Bozcaada feribotlarına fırtına engeli
09:18 Sağlık çalışanları yarın grevde! ''Hükümete bir günlük uyarıda bulunuyoruz''
09:09 Son dakika! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 yaralı var
09:05 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu
08:50 Doğu Ekspresi seferlerine tekrar başlıyor! Korona nedeniyle ara verilmişti
08:47 Bir kripto vurgunu da Trabzon'dan! Futbolcular, hakemler, polisler dolandırıldı
Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron varyantı açıklaması: Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron varyantı açıklaması: Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
09:46
Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş         
09:38
Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir         
09:35
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 09:53:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Karısını öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement