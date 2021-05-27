Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir minibüste 13 uzun namlulu silah ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye gelen bir minibüsün Karkamış Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurlarınca durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Minibüsteki aramada 13 uzun namlulu silah, bunlara ait 22 şarjör ile 195 mermi ele geçirilmiştir. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ele geçirilen silah, şarjör ve mermilere el konulmuş olup, bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."