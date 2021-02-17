Pamuk Çakmakçı kar yağması nedeniyle yolda kaldıklarını belirterek, "Zincir taktık yine çıkamadık. Muhtarı aradık. Muhtarda İl Özel İdaresi'ni aramış. Yolda kaldık zor zahmet yolumuzu açtılar. Evimize kadar geldik. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika: KARLA KAPLI YOL AÇILDI, DİYALİZ HASTASI KADIN EVİNE GÖTÜRÜLDÜ (YENİDEN) - Son Dakika

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