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KARS ÇAYI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN ETTİ - Son Dakika

KARS ÇAYI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN ETTİ

06.08.2021 14:10

KARS Çayı'nda yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.

KARS Çayı'nda yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Yöre halkı, çayda inceleme yapılmasını istedi.

Kars Kalesi'nin hemen yanından geçen Kars Çayı'nın Dereiçi mevkisinde toplu balık ölümleri yaşandı. Tedirgin olan vatandaşlar, balık ölümlerinin sanayi atıkları, peynir altı suyu ve şehir kanalizasyon şebekesinin çaya akması nedeniyle yaşandığını öne sürdü.

Bir zamanlar suyuyla çay demledikleri çayın şimdilerde ise kirlilik ve kötü kokudan geçilmediğini, bunun da balık ölümlerine neden olduğunu söyleyen Adem Alp, 'Bu bölgede yüzlerce balık telef olmuş durumda. Suyun yüzeyinde evsel atıklar, peynir altı suları var, Kars Çayı adeta can çekişiyor. Yetkililerin bir an önce önlem alması gerekiyor, önlem almadığı takdirde gelecek yıl Kars Çayı'nda su da çekilecek, balık türleri de tamamen yok olacak" dedi.

Vatandaşlar, yetkililerden bölgede inceleme yapılmasını istedi.

KARS ÇAYI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN ETTİ
KARS ÇAYI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN ETTİ
KARS ÇAYI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN ETTİ
KARS ÇAYI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN ETTİ
KARS ÇAYI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN ETTİ

Kars Çayı, Dereiçi, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS ÇAYI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN ETTİ - Son Dakika


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