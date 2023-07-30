Son Dakika! Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü viyadükten düştü! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Son Dakika! Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü viyadükten düştü! Ölü ve yaralılar var

30.07.2023 10:11

Son dakika! Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

Erzurum'dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadükten düştü. Kaza yerine giden Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna; 2 sürücü, 25 yolcusu bulunan otobüste ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürüttü. Kazada 3 kişi can verirken, yaralanan 16 kişi de hastaneye kaldırıldı.

2022 YILINDA AÇILMIŞTI

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açılmıştı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika! Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü viyadükten düştü! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika


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