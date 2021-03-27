Son dakika! Kars Organize Sanayi Bölgesi'ne 16 milyon liralık proje yatırımı - Son Dakika

Kars Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Küçük Sanayi Sitesi'nde, altyapı yenileme, atık su arıtma tesisi ve taşkın koruma çalışmalarının yer aldığı 16 milyon 145 bin 800 liralık proje hayata geçiriliyor.

OSB' incelemelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile esnafın sorunlarını dinledi.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, yol ve altyapı sorunlarının sorunların çözülmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışmaların hızlı şekilde yapılacağını ifade eden Öksüz, "16 milyondan fazla yatırımlı proje, Organize Sanayi ve Küçük Sanayi Sitesi sıkıntıdan kurtulacak. Belediye olarak hepinizin yanındayız, hizmetler daha fazla gelecek. Geçen belediye döneminde burada altyapı sorunuyla ilgili bir şey yapılmadı." dedi.

Milletvekili Arslan da Kars Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesiyle ilgili önemli projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Önemli olan buranın altyapısı ile birlikte, atık suyu, drenajı ve elektriği, kaldırımlarıyla bu yolların asfaltının yapılmasıydı. Herkes 7-8 milyon lira para olsa yeter diyordu ancak bunu bizler 16 milyon 145 bin lira ile yatırım programına aldırdık." diye konuştu.

Milletvekili Kılıç ise projeyle sanayi sitesi bölgesinin çehresinin değişeceğini anlattı.