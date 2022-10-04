Son Dakika | Kars'ta 1,5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Kars'ta 1,5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı

04.10.2022 16:01
Son Dakika | Kars'ta 1,5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre KARS'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

KARS'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış, Selim ilçelerinde belirlenen 15 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 433 bin 360 boş ve doldurulmuş makaron ile gümrük kaçağı 3 bin 77 paket sigara ve 400 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 şüpheli, ifadelerinin alınması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kars'ta 1,5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı - Son Dakika

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