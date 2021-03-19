Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika