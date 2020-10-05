Son dakika... Kars'ta bir otomobilde 1955 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kars'ta jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde 1955 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Digor ilçesinde, takibe aldığı bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçtaki aramada 1955 sikke ele geçirildi. Jandarma ekipleri olaya ilişkin araçtaki bir kişiyi gözaltına aldı.

El konulan sikkeler ise incelenmek üzere Kars Müze Müdürlüğüne teslim edildi.