Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çetindurak köyünde 17 Ağustos'ta karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kars'ta Çetindurak köyünde uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika