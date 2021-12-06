Kars'ta FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 astsubay gözaltına alındı - Son Dakika

Kars'ta FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 astsubay gözaltına alındı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkartılan 3 astsubay gözaltına alındı.

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkartılan 3 astsubay gözaltına alındı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kars il merkezinin yanı sıra Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu çerçevede polis ekiplerince belirlenen adreslere yönelik operasyonda biri kadın 3 astsubay yakalandı. Gözaltına alınan bu kişiler sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Soruşturma kapsamında bir astsubayın da yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

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