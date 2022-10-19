Niğde gündem haberi: FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Niğde'de 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Niğde gündem haberi: FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Niğde'de 3 zanlı yakalandı

19.10.2022 10:32
Niğde gündem haberi: FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Niğde'de 3 zanlı yakalandı

Gelen Niğde haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Niğde'de 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Niğde'de 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Niğde'de de bazı adreslerde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında 3 zanlıyı gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde eş zamanlı başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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Turgut Aslan, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde gündem haberi: FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Niğde'de 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde gündem haberi: FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Niğde'de 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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