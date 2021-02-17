Son dakika... Kars'ta Jandarma'dan PKK/KCK operasyonu

Son dakika haberleri: Jandarma, Kars merkezli Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul'da eşzamanlı PKK/KCK operasyonu düzenledi.

Jandarma, Kars merkezli Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul'da eşzamanlı PKK/KCK operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında HDP eski ilçe yöneticileri ve kamu görevlilerinde bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul illerinde PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, aralarında HDP eski ilçe yöneticileri ve 5 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 11 kişi hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul illerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alınırken 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARS

Son Dakika

Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü

CHP'li belediye başkanı, AK Partili ismin izinden gidiyor! O da öğrenciler için makam aracını satışa çıkardı

Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor

İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi

Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek

İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu

Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık

Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu