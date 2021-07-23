Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Kars- Erzurum ve Kars- Iğdır kara yolunu havadan denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi.
Denetimlerde, yaklaşık 350 aracın kontrolü sağlandı, kurallara uymadığı belirlenen sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.
Öte yandan Kümbet Köyü Kavşağı'ndaki denetimde sürücüleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyaran ekipler, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.
Jandarma ekipleri kontrol noktalarında sürücülere şeker de dağıtarak bayramlarını kutladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı - Son Dakika