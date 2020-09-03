Son Dakika: Kars'ta jandarma hayvan hırsızlarını yakaladı - Son Dakika

Kars'ta jandarma ekipleri Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanları buldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ve Susuz İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen yol kontrolünde bir binek araç ve bir kamyonette yapılan aramada 5 adet büyükbaş hayvan, 40 adet hayvan pasaportu, 4 adet hayvan kulak küpesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 74 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Yapılan incelemede, büyükbaş hayvanların 31.08.2020 tarihinde Ardahan'a bağlı Posof ilçesinde çalınan büyükbaş hayvanlar olduğu tespit edildi. Hayvanlar Jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS