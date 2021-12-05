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Son dakika! Kars'ta karla kaplı arazide "geleneksel at yarışı" yapıldı - Son Dakika

Son dakika! Kars'ta karla kaplı arazide "geleneksel at yarışı" yapıldı

05.12.2021 17:36
Son dakika! Kars'ta karla kaplı arazide "geleneksel at yarışı" yapıldı

Son dakika haberleri... Kars'ın Selim ilçesinde köyler arası düzenlenen Dörtnala Geleneksel At Yarışı'nda sporcular dereceye girebilmek için karlı arazide kıyasıya yarıştı.

Kars'ın Selim ilçesinde köyler arası düzenlenen Dörtnala Geleneksel At Yarışı'nda sporcular dereceye girebilmek için karlı arazide kıyasıya yarıştı.

Benliahmet Köyü Atlı Spor Kulübünün düzenlediği yarışlara, civar köylerden "Eko dayı", "Botan", "Yıldız", "Kelebek", "Dino Cansın", "Keribar" ve "Urfa Yıldızı" adlı İngiliz atlarıyla 7 sporcu katıldı. Karla kaplı arazilerde atlarını dört nala koşturan sporcuların 6,5 kilometrelik parkurdaki mücadelesi ilgiyle izlendi.

Yarışmada, Engin Salgar bindiği Urfa Yıldızı'yla birinci oldu. Yarışmanın ardından Benliahmet Köyü Atlı Spor Kulübünde düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yarışmanın birincisi Engin Salgar, zorluklara rağmen iyi olan atı sayesinde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yarışmanın heyecanını ve ortamı aktaran Salgar, "Yollar bozuk olduğundan zorluklar yaşadık. Burada yollarımız yapılmasını istiyoruz. Köyde insanlar bir heves uğruna 15-20 bin liraya at alıyor. Atının bu yollarda sorun yaşaması hevesini kırıyor. Bu bozuk yolda 'Urfa Yıldızı' beni mahcup etmedi." dedi.

Yarışmanın kıyasıya geçtiğini, geriden gelerek birinci olduğunu ifade eden Salgar, "Yarışmaya 3'üncü sırada başladım, yolun ortasına geldiğimde ikinci sıraya geldim. En son da kafayı aldıktan sonra, birinciliği vermedim. Yarış heyecanı çok güzeldi." diye konuştu.

Benliahmet Köyü Atlı Spor Kulübü Başkanı Bekir Bozkurt da yarışa safkan İngiliz atlarının katıldığını ve heyecanlı bir yarışın olduğunu belirterek, "Yetkililerden bu atlara uygun kum pist istiyoruz, bu yolda bu atlar sakatlanıyor. Biz 6,5 kilometrelik parkurumuzu belirledik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan bize destek olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Kars'ta karla kaplı arazide geleneksel at yarışı yapıldı
Son dakika! Kars'ta karla kaplı arazide geleneksel at yarışı yapıldı
Son dakika! Kars'ta karla kaplı arazide geleneksel at yarışı yapıldı
Son dakika! Kars'ta karla kaplı arazide geleneksel at yarışı yapıldı
Son dakika! Kars'ta karla kaplı arazide geleneksel at yarışı yapıldı

At Yarışı, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kars'ta karla kaplı arazide 'geleneksel at yarışı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kars'ta karla kaplı arazide "geleneksel at yarışı" yapıldı - Son Dakika
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