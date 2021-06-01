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Son dakika... Kars'ta konakladıkları otelde sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika... Kars'ta konakladıkları otelde sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

01.06.2021 18:19
Son dakika... Kars'ta konakladıkları otelde sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haber... Kars'ta, konakladıkları otelin odasında sahte içki üretip piyasaya sürdükleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta, konakladıkları otelin odasında sahte içki üretip piyasaya sürdükleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte ve kaçak içki üretenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede polislerce takibe alınan ve başka bir ilden geldikleri Kars'ta bir otelde konaklayan M.D. ile Ö.K. takibe alındı.

Takip sonucu otel odasında içki üretip sattıkları belirtilen kişiler, otele düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Otel odasındaki aramada, bir kısmı 10 litrelik su bidonlarına doldurulan 190 litre sahte içki, sahta içki üretiminde kullanılan 15 litre etil alkol ve çok sayıda kullanılmış boş etil alkol şişesi ile 14 viski kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. ve Ö.K'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

İfadesine başvurulan otel sahibinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Otel, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kars'ta konakladıkları otelde sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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