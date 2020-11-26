Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayıların yiyecek arayışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sarıçam ormanlarına yakın TOKİ bölgesindeki İnönü Mahallesi'ne gece saatlerinde inen bozayılar, yiyecek arayışına girdi.
Mahalledeki balkonlara tırmanmaya çalışan ve bir aracın üzerine çıkan bozayılar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Beyaza bürünen ilçede yiyecek arayan bozayılar daha sonra gözden kayboldu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kars'ta mahalleye inen bozayıların yiyecek arayışı güvenlik kamerasında - Son Dakika