Son dakika haber! Kars'ta kazazede çocuğun üzerine kayan aracı durdurmaya çalışan polis yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kars'ta kazazede çocuğun üzerine kayan aracı durdurmaya çalışan polis yaralandı

10.03.2022 12:51
Son dakika haber! Kars'ta kazazede çocuğun üzerine kayan aracı durdurmaya çalışan polis yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ta polis memuru, otomobilin çarpması sonucu yaralanan kız çocuğunu, kar nedeniyle kayan başka bir araçtan korumaya çalışırken yaralandı.

Kars'ta polis memuru, otomobilin çarpması sonucu yaralanan kız çocuğunu, kar nedeniyle kayan başka bir araçtan korumaya çalışırken yaralandı.

Bayrampaşa Mahallesi'nde otomobilin çarpması sonucu Berna Özdemir ile 5 yaşındaki kızı Aysima Özdemir yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale ederken kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir araç kontrolden çıkarak yayaların üzerine doğru kaydı.

Aracın küçük kızın üzerine doğru gittiğini fark eden Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Celal Aydın, hızlı bir refleksle minik çocuğu ve burada bulunanları yol kenarına çektikten sonra kayan aracı durdurmaya çalıştı.

Bu sırada aracın altında kalan polis memuru yaralandı.

İki kazada yaralanan 3 kişi, Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"Polisimiz, kazaya kahramanca bir müdahale yaptı"

Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer ile hastaneye giden İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kazada yaralanan polis memuru Aydın ve Özdemir ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emniyet Müdürü Sağdıç, gazetecilere, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Polis memurumuz, trafik kazasına müdahale ederken meydana gelen başka bir kazaya ise kahramanca bir müdahale yapıyor. Başka kazalar olmasın diye kontrolden çıkan bir aracı durdurmak için vatandaşları yolun kenarına çekmek isterken araç personelimize çarpıyor. Maalesef görev yaparken böyle kazalar oluyor. Allah'a şükrüler olsun hem çocuğumuzun hem personelimizin durumu iyi. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Polis memuru Celal Aydın ise trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye gittiğini anlattı.

"Her şeyden önce insanlık görevimizi yaptık"

Kazada yaralıların bilgilerini almaya çalışırken başka bir aracın kaydığını fark ettiğini ifade eden Aydın, "Bunu görünce, yayaları yoldan kenara çekmek için hamle yaptım, o sırada araç duramadı bana çarptı. Yere düştüm, kafam arka tamponun altına girdi. Her şeyden önce insanlık görevimizi yaptık. Bir anlık refleks, nasıl oldu hatırlamıyorum. O an için onu yapma gerektiğini hissetim, kendimizi kurtaramadık, kazazede olduk." diye konuştu.

Kazada 5 yaşındaki kızıyla yaralanan Berna Özdemir de kar nedeniyle yolların kayganlaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yolda yürürken araç kontrolü kaybetti fark etmedik, kurtaramadık maalesef araç bana burdu ve beni savurduktan sonra kızıma çarptı. Orada sağlık görevlisi vardı hemen bize yardımcı oldu. Başımızda beklerken ikinci bir kaza meydana geldi. Araba kontrolü kaybetti ve üzerimize doğru geliyordu. Ben 'çocuğumu kurtarın' diye bağırdım. Polis memuru kendisini aracın önüne attı. Hiç hayatını, canını düşünmedi, canı pahasına çocuğumu kurtardı. Polislere çok teşekkür ederim, onlara can borçluyum."

Son dakika haber! Kars'ta kazazede çocuğun üzerine kayan aracı durdurmaya çalışan polis yaralandı
Son dakika haber! Kars'ta kazazede çocuğun üzerine kayan aracı durdurmaya çalışan polis yaralandı
Son dakika haber! Kars'ta kazazede çocuğun üzerine kayan aracı durdurmaya çalışan polis yaralandı
Son dakika haber! Kars'ta kazazede çocuğun üzerine kayan aracı durdurmaya çalışan polis yaralandı
Son dakika haber! Kars'ta kazazede çocuğun üzerine kayan aracı durdurmaya çalışan polis yaralandı

YORUMLAR
500
Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı Aydın'da uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı Aydın'da uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Polis Memuru, Aydın, Polis, Kars, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kars'ta kazazede çocuğun üzerine kayan aracı durdurmaya çalışan polis yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Müzakereler önemli ama Ukrayna kendi halkını 'sivil kalkan' olarak kullanıyor
13:02 Antalya'daki tarihi zirveden çıkan Ukrayna Dışişleri Bakanı konuşu: Ateşkeste ilerleme sağlanamadı, bu savaşı durduramayız çünkü savunmadayız
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:18:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kars'ta kazazede çocuğun üzerine kayan aracı durdurmaya çalışan polis yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement