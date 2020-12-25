Son dakika... Kars'ta polis ekipleri eksi 17 derecede Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

Son dakika... Kars'ta polis ekipleri eksi 17 derecede Kovid-19 denetimi yaptı

25.12.2020 22:23
Son dakika... Kars'ta polis ekipleri eksi 17 derecede Kovid-19 denetimi yaptı, System.String[]

Son dakika haberleri... Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kentte Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kentte Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kentte polis ekipleri, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

Kent genelinde kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu görülürken ekipler uygulama noktalarında vatandaşların izin belgesini sorguladı.

Sürücülerden Muhammet Esmeray, AA muhabirine, "Polislere zorluk çıkartmadan kurallara uymak lazım. Bu soğukta işleri çok zor Allah kolaylık versin" dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Doğu Anadolu, Polis, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kars'ta polis ekipleri eksi 17 derecede Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika


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