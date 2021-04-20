Son dakika... Kars'ta polisten dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika

KARS İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara kısa mesaj gönderip maske takma zorunluluğunu ihlal ettiklerini belirterek dolandırıcılık yapan şüphelilere karşı uyardı.

? Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) olarak gelen, "Sayın vatandaşımız Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'ni maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. Detaylı Bilgi: https://www.kisa.link/maskecezasi" bildirime itibar edilmemesini bildirildi.Emniyetin sosyal medyadan yaptığı uyarıda vatandaşlara gelen böyle bir mesajda linke tıklanmaması istendi.