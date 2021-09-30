Son dakika... Kars'ta ruhsatsız silah bulunduran 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Kars'ın Susuz ilçesinde ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kars'ın Susuz ilçesinde ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, B.M, B.G, G.M ve E.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. El konulan silahlar, kriminal incelemeye alınacak.

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