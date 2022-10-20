Son Dakika | Kars'ta silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Kars'ta silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

20.10.2022 12:04
Son Dakika | Kars'ta silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ın Arpaçay ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT, ilçenin Akçakale köyünde oturan E.Ç'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmanın ardından bomba arama köpeği "Çapkın"ın da katılımıyla E.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 4 tabanca,1 av tüfeği ile bu silahlara ait 5 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç'nin jandarmadaki sorgu ve işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kars'ta silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

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