Kars'ın Arpaçay ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT, ilçenin Akçakale köyünde oturan E.Ç'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmanın ardından bomba arama köpeği "Çapkın"ın da katılımıyla E.Ç'nin evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, 4 tabanca,1 av tüfeği ile bu silahlara ait 5 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ç'nin jandarmadaki sorgu ve işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kars'ta silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika