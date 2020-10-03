Kars'ın Kağızman ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Recep Aydın idaresindeki 36 KE 463 plakalı traktör, Akören köyü Karakuş mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Aydın ile traktördeki Meryem Aydın ve Hivda Aydın (22) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hivda Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kars'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika