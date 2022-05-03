Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

03.05.2022 12:26

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

İlçe kırsalında uçamaz halde kızıl şahin gören çobanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

Kırsaldan ekiplerce alınan ve Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisine başlanan kuş, iyileştikten sonra bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.

Vatandaşlardan Türkü Doğa, AA muhabirine, Kara Çayır bölgesinde kızıl şahinin uçamadığını gören çobanların bildirmesi üzerine bölgeye ekiplerin gittiğini belirterek, "Ekipler hızlı bir şekilde şahini aldılar. Kanadından yaralı sanırım çünkü uçamıyor. Tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak." dedi.

Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

YORUMLAR
500
Yaralı Arı Şahini tedavi altına alındı Yaralı Arı Şahini tedavi altına alındı Diyarbakır'da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı Diyarbakır'da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 13:51:30. #1.12#
SON DAKİKA: Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement