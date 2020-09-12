Kars'ta merkeze bağlı Çakmak köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çakmak köyünde 29 Ağustos'ta karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine söz konusu köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 18:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kars'taki Çakmak köyünde uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika