Son dakika! Kars'taki Çakmak köyünde uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çakmak köyünde 29 Ağustos'ta karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Kars 'ta merkeze bağlı Çakmak köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce uygulanan karantina sona erdi.

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