Son dakika: KARS UMUT PARKI, KARS'IN HİSARÖNÜ KÖYÜNDEKİ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi'nin doğum gününde başlattığı kampanyayla mart ayında ilk adımı atılan Umut Parklarının ikincisi, Kars'ın Digor ilçesine bağlı Hisarönü İlkokulu'ndaki miniklerle buluştu. Hayali çocuklara sosyal fayda sağlamak ve başarılı olmanın sadece akademik gelişimden değil, yetenekten de ortaya çıkabileceği fikrini dünyaya yaymak olduğunu söyleyen Çiftçi, 'Hayallerime dünya inandı. Çocukların hayatlarında fark yaratmak için çalışacağım" dedi.

Ece Çiftçi doğum günü olan 15 Kasım'da İyilik Paylaş Platformu üzerinden başlattığı kampanya sayesinde toplanan bağışlarla Türkiye genelinde yüzlerce çocuğu oyun parklarıyla buluşturmayı hedefliyor. İlki mart ayında Şanlıurfa'da açılan Umut Parkı'nın ikincisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aracılığıyla salgın koşullarının izin verdiği şekilde 22 Nisan'da Kars'ın Digor ilçesinde yer alan Hisarönü İlkokulu'nun öğrencileri ile buluştu. Çocukların oyun oynama hakkının yeme, içme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar arasında görülmesi gerektiği inancıyla yola çıkan SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ve ekibi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çocukların oyun oynama haklarına ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine de dikkat çeken bu özel açılışta çocuklar 'Umut Parkı" ile buluştu.

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, çocukların oyun oynama haklarına kavuşmasının geleceğimiz için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çocukların akademik ve sosyal açıdan başarılı olması için enerjilerini doğru yerlere kanalize etmeleri gerekiyor. Bu sebepten oyun oynamak çocuklar için su, yemek ya da barınma gibi temek ihtiyaçları arasında yer alıyor. Oyun parkı olmayan okullara Umut Parkları kurmak ve bu parkları Türkiye geneline yaymak en büyük hedefim. Küçük yaşımdan beri en büyük amacım çocuklara ve gençlere gün geçtikçe artan fayda sağlamaktı. Her gün hikayeme yeni anılar eklerken sağladığım faydayı da çoğaltmak beni son derece tatmin ediyor. Umut Parkları özelinde kurumsal ve bireysel olarak çok daha fazla destek alacağımıza inanıyorum."

Okulun bahçesine kurulan parkın açılışını yapan çocuklar, büyük bir mutluluk yaşadı. Okulda hizmetli olarak görev yapan 3 çocuk babası Levent Özvariş'in 7 yaşındaki kızı Büşra Özvariş, yıllardır hayalini kurduğu, defalarca rüyasında gördüğü parkı yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Özvariş, 'Çoğu zaman geceleri uyuyamıyordum. Hep hayal kuruyordum ve rüyalarıma giriyordu. Şimdi parka kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.